Weniger Süßigkeiten essen, mehr Sport machen, endlich mit dem Rauchen aufhören.....Gute Vorsätze für das nächste Jahr sind schnell gefasst. Und ist das Jahr erst ein paar Tage alt, sind sie ebenso schnell wieder verworfen. Zu Recht, könnte man denken. Was soll man sich das Leben schwer machen, lieber aus vollen Zügen genießen, so lange es geht. Aber es kann bald sehr lange gehen, glaubt man den Forschern im Silicon Valley. Sie arbeiten mit Hochdruck daran, mit Medikamenten das Altern zu verlangsamen, schon bald könnten wir 120 Jahre alt werden. Auch hiesige Forscher beobachten die ersten Studien dazu mit großem Interesse. Denn es klingt verlockend: 120 Jahre leben, lange fit und selbstständig sein können. Aber wollen wir das wirklich? Wer finanziert das Glück im hohen Alter? Oder gibt es Rente dann erst mit 100? Und wie sähe eine Gesellschaft aus, in der zynische Alte die Mehrheit der Bevölkerung darstellen?