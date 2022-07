An diesem Wochenende feierte Frankfurt 30 Jahre Christopher Street Day. Was damals begann, in Erinnerung an den Protest homosexueller Amerikaner gegen eine willkürliche Polizeirazzia im Stonewall Inn in der Christopher Street in New York, ist heute eine selbstbewusste bunte Parade geworden. Was aber hat dieses Straßenfest, das vielen zu kommerziell auftritt, mit der Wirklichkeit queeren Lebens zu tun? Wie einfach wird einem heute die sexuelle Orientierung gemacht? Und wie sieht es im Vergleich zum außereuropäischen Ausland aus? Wir schauen einmal genau hin, was es bedeutet heute in Deutschland nicht einer heterosexuellen Norm zu entsprechen.