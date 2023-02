Da ist sie wieder, die Debatte über die Wehrpflicht. Seit 2011 gehört der Pflichtdienst an der Waffe der Vergangenheit an. Als einen Fehler hat der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius die Aussetzung der Wehrpflicht bezeichnet. Die Bundeswehr leidet nicht nur unter dem Mangel an funktionsfähiger Technik, sondern auch an Personal. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine steht die Sorge mehr denn je im Raum, dass die deutsche Truppe insgesamt gefährlich schwächelt. Würde sich daran etwas ändern, wenn junge Menschen künftig wieder verpflichtend zum Appell antreten?