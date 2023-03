Armes reiches Nigeria – Was passiert, wenn Afrikas Riese wankt?

Wenn Nigeria, das bevölkerungsreichste Land und die größte Volkswirtschaft Afrikas, ins Wanken gerät, dann darf das auch uns in Deutschland nicht gleichgültig sein. Nigeria hat gerade eine Parlaments- und Präsidentschaftswahl hinter sich, die überschattet war von Pannen und Betrugsvorwürfen und auch deshalb die düstere Lage im Land nicht aufhellen wird. Nigeria war mal der führende Ölproduzent des Kontinents. Aber nun haben Armut, Korruption und die Gewalt der Terrormiliz Boko Haram das Land fest im Griff, und sein Wahlspruch "Einheit und Glaube, Friede und Fortschritt" ist längst zu einer leeren Formel verkommen. Was wird aus Nigeria, und welche Folgen hat das für uns? Das wollen wir wissen von der Nigeria-Büroleiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung Marija Peran, von der Delegierten der deutschen Wirtschaft in Nigeria Katharina Felgenhauer und von unserer frisch aus Nigeria zurückgekehrten Westafrika-Korrespondentin Dunja Sadaqi.