Alexander Graham Bell war nicht der erste, der als Erfinder ans Telefon gegangen ist. Aber er war der erste, der vermarkten konnte, was er telefonisch erreicht hatte. Vor 100 Jahren ist Bell gestorben. Aber mit dem heutigen Telefon, dem Handy, hantieren mehr Menschen denn je. Und es scheint geradezu festgewachsen an jeder Hand, die es hält. Warum hat das Telefon bei uns so viel zu melden? Wird der Mensch auf ewig ein "homo telefonicus" bleiben? Und wie werden wir in Zukunft telefonieren?