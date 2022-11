Augen zu und durch? Die Fußball-WM in Katar

Podcast Augen zu und durch? Die Fußball-WM in Katar

Die Fußball-WM wird gespielt, Katar wird sich von seiner besten Seite zeigen und wir werden - mit schlechtem Gewissen - Fußball gucken. Also einfach Augen zu und durch? Nein, wir wärmen uns nochmal ordentlich auf für diese umstrittene WM, beschäftigen uns mit der Menschenrechtsfrage und warum die WM im Wüstenstaat landen konnte. Wir fragen auch, ob und wie sich die Lage der rund 2,5 Millionen Arbeitsmigrantinnen und -migranten in der Glitzerwelt Katars verbessert hat. Und was man eigentlich auf der Südhalbkugel dazu sagt, dass aus europäischer Sicht die Fußball-WM jetzt im Winter stattfindet, wegen der besonderen "klimatischen Bedingungen". Wir sprechen mit Dario Minden, Fußball-Fan, Dietmar Schäfers von der Bau und Holz Internationale und dem Sportphilosophen Volker Schürmann von der Sporthochschule Köln.