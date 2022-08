Rund ein Jahr ist es her, dass die Nato und damit praktisch der Westen Afghanistan verlassen haben. Der Rückzug war chaotisch, es gab viele Tote und Verletzte. Jetzt sind die Taliban wieder an der Macht und es sieht alles danach aus, dass sie wieder ein brutales Regime etablieren: Frauen, Mädchen und Andersdenkende werden unterdrückt. Die Wirtschaft liegt am Boden, die Preise steigen, noch immer versuchen tausende Menschen aus dem Land zu fliehen. Ist Afghanistan damit endgültig ein Failed State oder gibt es auch noch Hoffnung auf eine gute Zukunft?