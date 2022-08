Nicht alle lassen sich testen, aber alle müssen mal aufs Klo. Und so kommt ein wahrer Datenschatz in unser Abwasser. Analysen verraten viel über Corona-Hotspots, Virusvarianten und Infektionswellen und ganz ohne Verzögerung. Das lässt hoffen und hilft uns vielleicht, besser über den Pandemie-Herbst zu kommen. Es schlummert aber noch viel mehr in unseren Ausscheidungen. Abwasser kann Dünger sein, kann wieder zu Trinkwasser werden und was bei uns „hinten rauskommt“, erzählt uns bei medizinischer Analyse von Gesundheit und Krankheit. Kann uns das unterschätzte Abwasser also - richtig eingesetzt - mehr als bisher bei vielen Problemen helfen?