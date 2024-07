Es fährt kein Zug nach irgendwo – die Bahn saniert

Vollgesperrt: Die Bahnstrecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim ist einer der wichtigsten und meistbefahrenen Korridore Deutschlands. Ab Montag wird dieses Nadelöhr des deutschen Schienennetzes für fünf Monate voll gesperrt, pünktlich zum Start der Sommerreisezeit. Erstmals modernisiert die Deutsche Bahn dann nicht nur einzelne Bestandteile der Infrastruktur, sondern alles auf einmal. Personen- und Güterverkehr müssen weiträumig umgeleitet werden, Busse werden als Schienenersatzverkehr eingesetzt. Ist da -mal wieder- Chaos vorprogrammiert? Muss tatsächlich vollgesperrt werden, um zu sanieren? Wie viele ohnehin schon genervte Kunden wird die Bahn während dieser und weiterer Sperrungen in den nächsten Monaten wohl verlieren? Das fragen wir Detlef Neuß, den Bundesvorsitzenden von „ProBahn“, Christian Böttger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und den Verkehrsökologen Jochen Eckart. Dass das Bahnfahren aber auch sehr schöne Seiten hat, wollen wir nicht völlig aus den Augen verlieren. Davon wird uns der Schriftsteller und Bahnliebhaber Jaroslav Rudiš erzählen. Podcast-Tipp: Abenteuer Eisenbahn Wer sich den schönen Seiten des Bahnfahrens intensiver widmen möchte, dem empfehlen wir den Podcast „Abenteuer Eisenbahn - unglaubliche Reisen, erstaunliche Erlebnisse“. Wer in Zügen unterwegs ist, sieht die Welt mit anderen Augen. Egal, ob im Express durch ferne Länder oder auf kleinen Strecken vor der eigenen Haustür: Eisenbahn-Passagiere erkunden Landschaften und Städte, erleben Außergewöhnliches, begegnen Menschen und entdecken vielleicht auch ein Stück weit sich selbst. Eisenbahnen und ihre faszinierende Technik bringen Kinderaugen zum Leuchten - und insgeheim auch die von vielen Erwachsenen. https://www.ardaudiothek.de/sendung/abenteuer-eisenbahn-unglaubliche-reisen-erstaunliche-erlebnisse/84370266/

Veröffentlicht am 15.07.24 um 17:00 Uhr