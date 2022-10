"Froh zu sein, bedarf es wenig…." - so schnell, wie diese Zeilen gesungen sind, so schnell ist das Glücksgefühl unter Umständen schon wieder verflogen. Jedenfalls wenn es sich um das kurze Glücksgefühl zum Beispiel nach einem Schnäppchenkauf handelt. Das Streben nach dem länger andauernden Glück, nach Lebensfreude und Zufriedenheit dagegen beschäftigt viele länger, manchmal ein Leben lang. Und es gelingt Menschen laut Weltglücksreport der UN in Finnland besser als in Deutschland. Woran hängt unser Glück? Wie sehr beeinflussen Krisen unsere Chancen, es zu finden? Oder brauchen wir es vielleicht gar nicht so sehr, wie wir denken, um durchs Leben zu gehen? Wir sprechen mit: Michaela Brohm-Badry, Anastasia Schönfeld, Maren Urner, Wilhelm Schmid