Heidi Klums Imperium – Business über alles

Sie ist nicht einfach nur ein Model: Heidi Klum führt ein millionenschweres Imperium. Als Model beginnt sie, geht von Bergisch-Gladbach in die USA, wird dort zu einem beliebten Showstar und zur Werbe-Ikone. Heute verdient sie viele Millionen mit ihren Fernsehshows. Die 20. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ läuft bald an. In den USA saß sie in der Jury von „America’s Got Talent“ und „Project Runway“. Wir vom hr haben Klums Karriereschritte verfolgt und uns gefragt, wie sie so reich und mächtig werden konnte. Beim Tag sprechen wir über die Recherchen des neuen Podcasts: “Das Imperium Heidi Klum”. Außerdem haben wir die Psychotherapeutin Miriam Hoff in der Sendung, die früher selbst gemodelt hat. Heidi Klum steht für Glamour, Mode, Reichtum - aber nicht auch für Sexismus, Bodyshaming und Sadismus? Podcasttipp: ARD / Das Imperium Heidi Klum - Catwalk zur Macht Es gab eine Zeit, in der Heidi Klum in Deutschland niemand kannte. Lange vor Germany’s next Topmodel, das gerade in die 20. Staffel geht. Ende der 90er Jahre war das - und Heidi Klum zwar in den USA ein Supermodel, in Deutschland jedoch gänzlich unbekannt. Wie sich das ändert, warum nichts daran Zufall gewesen ist und was Peyman Amin und Thomas Gottschalk damit zu tun haben, erfahrt ihr in dieser Folge. https://www.ardaudiothek.de/episode/das-imperium-heidi-klum-catwalk-zur-macht/alles-kein-zufall-s01-e01/ard/14167869/ „Das Imperium Heidi Klum“ ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2025.

Veröffentlicht am 12.02.25 um 18:00 Uhr