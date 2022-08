„Ich bin gleicher als du!“ Was tun wir gegen Diskriminierung?

Vor dem Gesetz sind alle gleich(berechtigt). Und bei der Wohnungssuche? Im Bewerbungsverfahren? In der Schule und am Arbeitsplatz? Bei der Polizeikontrolle? Ein Jahr lang hat uns die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wieder auf die Finger geschaut - auf die Finger, mit denen wir gerne auf andere Menschen zeigen, heimlich oder öffentlich, absichtlich oder unterbewusst. Und sie legt wieder einmal den Finger in die Wunde. Nur: Wie behandeln wir diesen wunden Punkt unserer Gesellschaft? Wie bekämpfen wir Diskriminierung? Wie bereitwillig und wie erfolgreich?