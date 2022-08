Gefangen in der Hitzewelle hat Eis eine besondere Faszination für uns. Weil wir uns nach Abkühlung sehnen. Auch weil wir langsam verstehen, dass wir weniger Eis und Schnee haben werden, dass kalte Winter seltener werden und das Eis an den Polen weniger. Vom Wert der Kälte, was Eis uns bedeutet.