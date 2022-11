Die Adventszeit hat begonnen - das ist die Zeit für süße Genüsse: Plätzchen, Dominosteine, Nikoläuse und Lebkuchen. Je schokoladiger, desto besser. Beim Schokoladenkonsum sind wir Deutschen schon Weltmeister, gemeinsam mit der Schweiz. Gut neun Kilo essen wir pro Kopf und Jahr. Schokolade ist auch mehr als Hüftgold. In Maßen genossen, hat Schokolade viele positive Effekte für unser Wohlbefinden. Deshalb tauchen wir tief ein in den Schokoladentopf und vergessen dabei nicht, dass an Kakao auch Ausbeutung und Kinderarbeit klebt. Aber auch da gibt es neue, gute Wege, die die Kleinbauern stärken und den Anbau nachhaltig und umweltfreundlich machen. Wir sprechen mit dem Koch Andreas Eggenwirth, mit dem Neuropsychologen Michael Schaefer, mit dem fairtrade Schokoladenunternehmer Hendrik Reimers und dem Schokotraum-Erfüller Michael Kitz.