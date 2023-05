Kunst oder künstlich? KI in der Kultur

Songs von Stars werden veröffentlicht, die sie nie gesungen haben, Schauspieler sehen in Filmen um Jahre verjüngt aus, Nachrichtentexte werden automatisch generiert. Künstliche Intelligenz ist längst in unserem Alltag angekommen, auch in der Kulturwelt. Und das wirft Fragen auf. Wer steht auf dem Abspann, wenn ein Drehbuch mithilfe Künstlicher Intelligenz entstanden ist? Wem kann ich noch trauen, wenn eine Stimme täuschend echt geklont werden kann? Ist das das Ende der Kreativität oder nur eine neue Dimension? Darüber sprechen wir unter anderen mit dem Schriftsteller und Literaturkritiker Michael Maar, mit Prof. Martin Steinebach, Forensiker vom Fraunhofer Institut für Sichere Informationstechnologie.