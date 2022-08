Wer das Licht ausmacht, kann Energie sparen. Und so denken auch die Städte darüber nach, spät nachts auf Beleuchtung zu verzichten. So manches Denkmal wird in Zukunft unbeleuchtet bleiben, die Leuchtreklame wird reduziert werden. Was bedeutet es für die Städte, wenn es mehr dunkle Ecken gibt? Vielleicht müssen wir gar nicht befürchten, dass es dann gefährlicher wird, vielleicht können wir einfach ruhiger schlafen. Denn Mensch und Tier brauchen die Dunkelheit. Die Lichtverschmutzung ist schon lange für viele ein Ärgernis. Schlagen wir also zwei Fliegen mit einer Klappe?