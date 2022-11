In den USA wird gewählt - schon wieder? Die Midterms stehen an, die Zwischenwahlen, eine Besonderheit des amerikanischen Wahlsystems. Weder Präsident Joe Biden noch Ex-Präsident Donald Trump stehen auf dem Wahlzettel. Es geht um den Kongress. Trotzdem ist es natürlich auch ein Test für Joe Bidens Regierung und ein Fingerzeig für die Präsidentschaftswahlen 2024. Kann Biden noch vernünftig regieren, wenn der Kongress an die Republikaner fällt? Und welche Bedeutung haben diese Midterms, in Zeiten von Krieg und Klimakrise, für Deutschland und Europa? Im Gespräch: Prof. Christian Lammert, Bastian Hermisson, Prof. Heike Paul.