Gerade jetzt, wo es wieder wärmer wird, zieht es uns raus. Das Wandern ist tief in der deutschen DNA verwurzelt. Für die Romantiker war es eine Sehnsuchtsangelegenheit, heute ist Wandern Volkssport. Es ist mehr als das Laufen um des Laufens willen, es ist auch Naturerlebnis, Entdeckungsreise oder ein Treffen mit Freunden. Wandern ist im Trend. Aber was ist es, was uns am Wandern so gut gefällt? Wohin wandern wir und warum? Darüber sprechen wir u.a. mit Christine Thürmer, die ihren Manager-Job hingeschmissen hat, um nur noch zu wandern, außerdem mit dem Bewegungswissenschaftler Stefan Schneider und mit Ute Dicks, die als Geschäftsführerin des Deutschen Wanderverbandes die besten Routen kennt.