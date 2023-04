Schrecklich allein - was tun gegen Einsamkeit?

Man sollte meinen, dass Einsamkeit kein Problem mehr ist in einer Welt, in der alles mit allem vernetzt ist. Doch obwohl der Nächste nur einen Klick entfernt ist, fühlen sich viele, vor allem junge Menschen, einsam. Und diese Einsamkeit ist mehr als nur ein unfreiwilliges Alleinsein. Einsamkeit kann krank machen, führt zu Radikalisierung und kann sogar die Demokratie gefährden. KI und Roboter werden zum Partner-Ersatz, sozialer Wohnungsbau bekommt eine neue Bedeutung und in England gibt es gar ein Ministerium für Einsamkeit. Darüber sprechen wir mit der Moderatorin Bärbel Schäfer und der Architektin Ilka Ruby, mit einer Psychologin und einer Soziologin.