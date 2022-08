Sie kocht wieder einmal hoch, die Debatte um die ARD und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Anlass waren Ende Juni die Vorwürfe gegen die ehemalige Intendantin des rbb, mittlerweile ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsannahme. Die Untersuchungen laufen, die ARD dringt auf schnelle Aufklärung. In der öffentlichen Debatte sehen sich nun aber alle ARD-Anstalten mit Vorwürfen konfrontiert: Sind Intransparenz und mangelnde Kontrolle Teil des öffentlich-rechtlichen Systems? Ist die Struktur gerechtfertigt und der gesellschaftliche Auftrag noch zeitgemäß? Was ist dran an der Kritik an der ARD? Antworten auf diese Fragen in „Der Tag“ unter anderem von hr-Intendant Florian Hager.