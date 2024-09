Trocken im Abgang! Wein in der Krise

Als es während der Pandemie hieß, die Deutschen horten Klopapier und die Franzosen Wein, blickten viele neidvoll auf das savoir vivre der westlichen Nachbarn. Und doch ist der Weinkonsum bei uns erheblich zurückgegangen. Hat das Getränk der Könige seine Aura verloren? Ist Wein nicht mehr in oder schlicht zu teuer? Und wie kommen die alkoholfreien Varianten an, die zwar gesünder, aber nicht immer so wohlschmeckend sind? Darüber wollen wir heute reden mit Dieter Greiner, Winzer und Geschäftsführer der Hessischen Staatsweingüter, Prof. Dr. Simone Loose vom Institut für Wein- und Getränkewirtschaft, dem Sommelier Florian Richter, mit Dr. Matthias Riedl, Diabetologe und Ernährungsmediziner und Christina Rummel, der Geschäftsführerin der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Podcast-Tipp: Süchtig nach alles Ob Substanzen wie Kokain und Ecstasy, Verhaltenssüchte wie Glücksspiel und Shopping oder die natürlichste Droge der Welt: die Liebe. In "Süchtig nach Alles" begibt sich Reporter Hubertus Koch auf eine Reise durch verschiedene Süchte. Persönliche Geschichten öffnen große Perspektiven. Denn sind wir nicht auch gesellschaftlich abhängig - vom Auto, von Alkohol oder dem Smartphone? Gemeinsam mit seinen Gästen sucht Hubertus Koch die Grenzbereiche zwischen Gewohnheit und Laster und versucht die Frage zu klären, wann Lifestyle aufhört und Sucht anfängt. https://www.ardaudiothek.de/sendung/suechtig-nach-alles/12103175/

Veröffentlicht am 11.09.24 um 17:00 Uhr