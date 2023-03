Am 7. März ist Equal Pay Day. Der Tag steht für den erschütternden Umstand, dass Frauen bis zu diesem Datum umsonst arbeiten. Denn statistisch verdienen sie 18 Prozent weniger als Männer. Als die Journalistin Birte Meier erfuhr, dass viele ihrer männlichen ZDF-Kollegen deutlich mehr verdienen als sie, ging sie vor Gericht. Ihr Kampf führte sie bis vors Bundesverfassungsgericht. Gerade hat Birte Meier ein Buch veröffentlicht. In „Equal Pay Now“ berichtet sie von ihrem einsamen Kampf und gibt Ratschläge für Frauen, die endlich so viel verdienen wollen wie Männer.