Was sollen wir lernen, wenn Google doch schon alles weiß? Welche Kompetenzen brauchen wir in einer Welt, die sich immer schneller dreht und morgen schon Technologien entwickelt, von denen wir heute nichts ahnen? Große Herausforderungen kommen auf unsere Schulen zu und die Ausgangslage ist schwierig: Es gibt zu wenig Lehrende, zu wenig Erziehende in den Kitas und die Leistungen der Schüler:innen werden immer schlechter. Umso wichtiger ist, dass wir uns die Frage stellen, was wir wirklich lernen müssen. Darüber sprechen wir mit dem Bildungsforscher Aladin El Mafalaani, dem Psychologen und Kindheitsforscher Klaus Fröhlich-Gildhoff, Andreas Schleicher, Direktor für Bildung bei der OECD und Dr. Karl Imhäuser, Vorstand der “Montags-Stiftung”