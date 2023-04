Vor rund 100 Jahren zog das Radio in die Haushalte ein - als "Entwicklung aus dem Missbrauch von Kriegsgeräten", wie es der Medienwissenschaftler Friedrich Kittler nannte. Quasi konkurrenzlos brachte es den Menschen Information und Unterhaltung gleichermaßen und tut das noch heute. In der digitalen Welt aber, in der alles an jedem Ort und zu jeder Zeit abrufbar ist, scheint das Radio, das live und unwiederholbar zu den Menschen spricht, an Attraktivität zu verlieren. Trotzdem hat das Radio viele Fans: Allein die hr-Programme werden täglich von mehr als zwei Millionen Menschen gehört. Wir blicken zurück auf große Momente des Radios und fragen nach, welche Zukunft es hat. Mit dem Radiojournalisten Hans Sarkowicz und dem Hörspielregisseur Leonhard Koppelmann.