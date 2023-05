Die Bronx brennt nicht mehr - Vom Kiez der Gangs zum Place To Go

In den 1970er Jahren gingen in der New Yorker Südbronx Hunderte von Gebäuden in Flammen auf. Die Politiker schoben die Schuld den armen Bewohnern zu. Doch der Kiez der Gangs hat sich gewandelt.