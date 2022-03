Feministische Außenpolitik in Kriegszeiten

Dialog und Härte: So hat unter anderem Deutschlands Außenministerin A nnalena Baerbock bei ihrem Amtsantritt ihren Politik-Stil beschrieben. Feministische Außenpolitik setzt sich für Abrüstung ein. Dies wird in Zeiten des Krieges in Frage gestellt.