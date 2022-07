Hongkong 25 Jahre nach der Übergabe an China

Podcast Hongkong 25 Jahre nach der Übergabe an China

Am 1. Juli 1997 wurde die britische Kolonie Hongkong an die Volksrepublik China übergeben. 50 Jahre sollte das Prinzip"Ein Land, zwei Systeme“ gelten. Doch die chinesische Staats- und Parteiführung hat sich nicht an internationale Verträge gehalten.