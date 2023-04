Konzept im Gemeinschaftssinn - Wohnen in Singapur

Früher lebten die meisten Menschen in Singapur in überfüllten Häusern ohne Wasser und Strom. Heute leben rund 80 Prozent der Singapurer leben in vom Staat subventionierten Wohnungen, die den Gemeinschaftssinn fördern.