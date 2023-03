Leid und Schuld - Einen Monat nach dem Erdbeben in der Türkei

Podcast Leid und Schuld - Einen Monat nach dem Erdbeben in der Türkei

Rund einen Monat nach dem Erdbeben in der Türkei bietet sich ein Bild der Zerstörung in den Provinzen, in denen ganze Stadtviertel eingestürzt sind. Rund 3 Millionen Menschen haben das Gebiet verlassen. Andere wollen bleiben und beim Wiederaufbau helfen.