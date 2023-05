Spurensuche in Jenin - Über den Tod einer Journalistin im Westjordanland

Podcast Spurensuche in Jenin - Über den Tod einer Journalistin im Westjordanland

Bis heute ist nicht abschließend geklärt, was im Mai 2022 in Jenin geschah, als eine US-palästinensische Journalistin des arabischen Senders Al Jazeera tödlich von einer Kugel getroffen wird. Hinterbliebene und Kolleg*innen glauben nicht an Zufall.