Podcast Tödliche Politik an Europas Außengrenzen?

Die Gewalt an Europas einziger Landgrenze mit Afrika im Königreich Marokko sorgt international immer wieder für Schlagzeilen. Die Kritik insgesamt an den vermeintlichen Menschenrechtsverletzungen bleibt verhalten, auch in Europa.