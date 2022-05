Sie blockieren Straßen, stören Öl-Pipelines. Die Aktionen der Klimaschutz-Gruppierung "Letzte Generation" sind radikal. Und sie sind umstritten. In unserem letzten "Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten" hat Carla Hinrichs, Sprecherin der "Letzten Generation" die Proteste verteidigt. "Echt jetzt?"- Host Sara Bhatti sprach dagegen von "Erpressung". Ihr habt uns geschrieben, was ihr denkt - und darum geht es in diesem "Echt jetzt? - Eure Meinung"