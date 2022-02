Ohne Atom und Gas?! "das wird in einer Staatspleite enden“, so die Reaktion eines Hörers aus Bensheim auf unsere „Echt jetzt?“- Debatte zum Thema "Ohne Atom, ohne Gas - Ausweg aus der Klimakrise oder Irrweg in den Blackout?". Es gab aber auch optimistische Stimmen wie eine Hörerin aus Großumstadt "auch neue Technologien sollen ihre Chancen bekommen". Ihr habt uns geschrieben - hier eure Meinung