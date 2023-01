Echt jetzt: Migrantenquoten in Schulklassen - Populismus oder Integrationshilfe?

Echt jetzt: Migrantenquoten in Schulklassen - Populismus oder Integrationshilfe?

Sind viele Kinder mit Migrationshintergrund in einer Schulklasse ein Problem? Weil sie das Lernniveau senken und die Integration erschweren? Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hat eine Quote für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund gefordert: „Echt jetzt?“-host Jens Borchers hält von einer Quote dagegen nichts. Nötig seien ganz andere Maßnahmen.