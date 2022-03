Die Ampelkoalition in Berlin will gleichgeschlechtlichen Ehepaaren mehr Rechte geben und das Abstammungsrecht ändern. Lesbische Paare sollen künftig gemeinsam Eltern eines Kindes sein, ohne die bis heute notwendige Stiefkindadoption. Stattdessen soll nach der Geburt die Ehefrau der Mutter als „Co-Mutter“ in der Geburtsurkunde stehen. Die Autorin Birgit Kelle kritisiert das Gesetz: Elternschaft sei nicht austauschbar. Auch nicht per Gesetz. Echt jetzt? Host- Selina Rust meint dagegen: Familie ist da, wo Kinder geliebt werden. Unabhängig vom Geschlecht der Eltern.