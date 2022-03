Ist es okay, wenn der Muezzin laut zum Gebet ruft?

Die Ankündigung in Köln, Moscheen freitags den Gebetsruf über Lautsprecher zu erlauben, hat eine Welle der Empörung ausgelöst. Dabei gibt es in Deutschland mehrere Städte, in denen der Gebetsruf zur religiösen Praxis gehört.