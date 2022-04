Man mag seinen Partner noch so sehr lieben - aber Analverkehr, Peitsche oder Sex auf dem Esstisch? Wie damit umgehen, wenn in einer Partnerschaft die sexuellen Vorlieben auseinandergehen? Julia Tzschätzsch will es wissen: Wie kompromissbereit sollte man sein? Wer ist der perfekte Partner - derjenige, der meine Wünsche teilt oder der, der mich herausfordert?