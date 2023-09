Heute ist der bundesweite Tag des Offenen Denkmals. Grund genug, vielleicht mal den einen oder anderen historischen Ort aufzusuchen, der an eine berühmte Person oder ein besonderes Ereignis erinnert. Vergangenheit ist ja nicht einfach vorbei. Sie prägt uns, in den Erinnerungen. Und manchmal bestimmt sie auch unser Verhalten - ob uns das bewusst ist oder nicht. Erinnerungen können eine Kraftquelle sein. Aber sie können uns auch lähmen. Manche Erinnerung müssen wir deshalb auch lernen loszulassen. Wie wir also gut umgehen mit Erinnerungen, darum geht’s heute im Himmel und Erde Sonntagsthema.