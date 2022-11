Die Deutschen sind bekanntlich weitweit die leidenschaftlichsten Brotliebhaber: Die größte Vielfalt, frisch und substanzreich. Tatsächlich ist ja Brot unser elementarstes Lebensmittel. Aber in vielen Weltregionen haben die Menschen nicht genug fürs „tägliche Brot“. Daran erinnert unter anderem die kirchliche Hilfsorganisation „Brot für die Welt“, deren zentrale Spendenkampagne heute am ersten Advent eröffnet wird. Für uns heute einmal ein Anlass, dem nachzugehen: Was bedeutet uns eigentlich das Brot? Und: Was brauchen wir wirklich zum leben? Das ist heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema - im zweiten Teil der Sendung.