Den Kopf frei kriegen - Wege zur Gelassenheit

heute mit Lothar Bauerochse. Guten Morgen. Und ich wünsche Ihnen einen entspannten Sonntagmorgen. Das tue ich heute mit besonderer Absicht: Morgen ist der Tag der Hängematte. Da werden Sie vielleicht sagen: Auch so ein Tag, den keiner braucht. Andererseits: Es fällt schon auf, dass wir uns relativ selten so eine gelassene Auszeit gönnen. Zeit, um auch mal den Kopf frei zu kriegen. Dieser Sonntag ist dafür vielleicht eine Gelegenheit. Wir reden jedenfalls darüber, wie man den Kopf frei bekommt und welche - auch spirituellen - Wege es gibt zur Gelassenheit. In unserem Himmel und Erde Sonntagsthema.

Veröffentlicht am 19.07.24 um 17:30 Uhr