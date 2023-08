Heute mit Lothar Bauerochse. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Und das Wörtchen „schön“ ist heute mal ganz besonders ernst gemeint. Unser Himmel und Erde Sonntagsthema dreht sich heute nämlich rund um die schönen Dinge des Lebens. Die Sommer-Reisezeit ist ja so eine Zeit, in der wir gerne schöne Orte aufsuchen, schöne Momente erleben, die schönen Dinge des Lebens genießen. Aber Schönheit hat noch eine tiefere Dimension. Die Journalistin und Autorin Gabriele von Arnim hat gerade ganz frisch ein Buch herausgebracht über den „Trost der Schönheit“. Und der Kulturwissenschaftler und Philosoph Frank Berzbach sagt, Schönheit ist ein wichtiges Element der Lebenskunst. Mit beiden spreche ich in dieser Sendung.