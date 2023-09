Heute mit Lothar Bauerochse. In der Welt geht es ja derzeit vielfach ganz schön extrem zu. Erst brennt es rund ums Mittelmeer, dann schüttet es wie aus Kübeln und ganze Landstriche versinken im Wasser, ob in Griechenland oder in der vergangenen Woche in Libyen. Mancher fragt sich: Kann die Welt nicht einfach mal wieder „normal“ sein? Untergründig machen Extreme uns Angst. Es beunruhigt uns zum Beispiel, wenn in gesellschaftlichen Debatten die extremen Positionen besonders laut werden. Andererseits suchen viele extreme Lebenssituationen, suchen die Grenzerfahrung. Extremsportler zum Beispiel. Wie gehen wir mit Extremsituationen im Leben um? Und wie behalten wir die innere Ruhe in einer Welt, die immer extremer zu werden scheint? Darum dreht sich unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute - im zweiten Teil dieses Podcasts.