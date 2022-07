800 km bis zum Ende der Erde. Tausende nehmen jedes Jahr diesen Weg unter ihre Füße. Europas wohl berühmtester Pilgerweg, der Jakobsweg, mit Santiago de compostela im Norden Spaniens als Ziel. Morgen ist der Jakobstag, der Ehrentag des Heiligen Jakobus, dessen Gebeine dort in Santiago de Compostela begraben sein sollen. Wir nehmen das zum Anlass, mal über die Füße nachzudenken, die uns durchs Leben tragen, die uns mit der Erde verbinden und uns gleichzeitig aufrichten, und die so manchen Pilger in ein neues Leben führen.