Menschen sind verletzliche Wesen. Und wer sich verletzlich zeigen kann, wirkt irgendwie menschlicher als jene, die stets so tun, als seien sie unverletzlich. Im Christentum steht der Karfreitag ganz im Zeichen der Verletzlichkeit des Menschen, es geht um Tod, Trauer und um die Wunden, die Menschen sich schlagen. Jesus von Nazareth, der als Gott gesehen wird, ist am Kreuz der Schmerzensmann. Das Kreuz ist die Ikone eines Gottes, der sich verwunden lässt und so dem Menschen nah ist. Wir sprechen in Himmel und Erde über Wunden, die das Leben schlägt und wie man damit umgeht, über Narben der Seele und warum Menschlen laut Studien beziehungsfähiger sind, wenn sie sich verletzlich zeigen.