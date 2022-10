Dieser Herbst-Sonntag kommt uns ja eigentlich recht farbenfroh entgegen. Aber allein schon beim Stichwort Herbst und dem Ausblick auf den Winter schallen uns lauter Krisenrufe entgegen. Dürfen wir da das Leben leicht nehmen? Psychologen sagen, ja, das ist eine wichtige Lebenskunst. Schon Kinder träumen ja den leichten Seifenblasen hinterher, die sie in die Luft zaubern. „Nichts ist schwer, sind wir nur leicht“, so sagt es ein weiser Spruch. Aber was bedeutet das? Sich selbst nicht zu ernst nehmen? Offen sein für das, was kommt? Wie geht Leichtigkeit in der Realität eines oft nicht leichten Lebens - darum dreht sich das Gespräch heute im Himmel und Erde Sonntagsthema.