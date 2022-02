Eine andere Kirche wird sichtbar. Die Vollversammlung des Synodalen Weges in Frankfurt

Die dritte Vollversammlung des katholischen Reformprozesses Synodaler Weg war eine wichtige Etappe. Wichtige Weichenstellungen wurden vorgenommen. Was in den vergangenen drei Tagen erreicht wurde, darum geht es heute in Himmel und Erde, unter anderem im Gespräch mit der Präsidentin des Zentralkomittees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp. Eine Sendung von Klaus Hofmeister und Lothar Bauerochse