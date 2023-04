Wie Menschen arbeiten, unter welchen Bedingungen, ob sie dafür fair bezahlt werden und womöglich auch einen Sinn darin finden können - das alles ist Thema morgen, am 1. Mai. Heute könnten wir den Tag ja mal dem Nichsttun widmen. Vielen fällt das ja gar nicht leicht: das runterkommen, abschalten, einfach mal faul sein. Warum wir es trotzdem immer mal wieder tun sollen, einfach nichts tun, das ist Thema in einem Gespräch am Ende dieser Sendung.