Einheit stiften in Zeiten des Krieges. Das Taizé Jugendtreffen in Rostock

Das diesjährige europäische Jugendtreffen Taizé, zu dem rund 5.000 junge Menschen erwartet werden, findet vom 28. Dezember bis zum 1. Januar in Rostock statt. Ausgerechnet in der Hansestadt, wo nur noch jeder Sechste Mitglied einer Kirche ist. Von Spiritualität erfüllte junge Leute treffen auf Menschen, die den Glauben an einen Gott ablehnen. Eine spannende Begegnung in krisengeschüttelten Zeiten. „Einheit stiften in Zeiten des Krieges. Das Taizé-Jugendtreffen in Rostock“. Eine Sendung von Michael Hollenbach.