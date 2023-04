In den christlichen Kirchen wird am Ostersonntag ein großer Durchbruch gefeiert. Die Auferstehung Jesu von den Toten ist ein Durchbruch für das Leben. Ein Neuanfang. Und um dieses Lebensgefühl, noch einmal neu durchstarten zu können, geht es in dieser Sendung. Menschen erzählen, wie das ist. Zum Beispiel: Endlich wieder in der Sonne sitzen zu können. Endlich frei zu sein. Endlich nicht mehr arbeiten zu müssen. Flourishing nennt das die Psychologie - wenn das Leben neu aufblühen kann.