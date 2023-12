Weihnachtszeit ist Engelzeit. Nicht nur in den Kirchen, auch beispielsweise in der Werbung. Aber was sind Engel überhaupt? Sind sie männlich, weiblich oder vielleicht divers? Und warum sind sie so beliebt - selbst bei Menschen, denen ansonsten der Glaube abhandengekommen ist. Wir gehen der Frage nach.

Autor: Klaus Hofmeister Veröffentlicht am 23.12.23 um 17:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr